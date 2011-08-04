Янукович сказав своє слово про Бандеру і Шухевича

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ упевнений, що оцінку подіям, які мали місце в українській історії, мають давати історики. На цьому глава держави наголосив в інтерв’ю журналістам під час робочої поїздки до Херсонської області, повідомили УНІАН у прес-службі Президента України.

«Я неодноразово казав, що дуже важливо, щоб в історії оцінку давали люди, які в ній жили, та історики», – сказав він.

Відповідаючи на запитання стосовно ухвали Вищого адміністративного суду про незаконність присвоєння Роману Шухевичу та Степану Бандері звання Героя України, В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що він «ніколи не ставив під сумнів рішення будь-яких судів». «Порядок у державі буде тоді, коли так до цього буде ставитися усе суспільство», – зазначив Президент України. Незворотність покарання і презумпція невинуватості, наголосив В.ЯНУКОВИЧ, це два стовпи, на яких стоїть верховенство права.

«Героїв ніхто не дає, героями стають. Але якщо подивитися у минуле нашої історії і будувати наше майбутнє на минулій історії, в якій було дуже багато суперечностей, ми будемо обкрадати своє майбутнє. І це буде неправильно», – підкреслив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, Вищий адміністративний суд України 2 серпня 2011 року залишив у силі постанову Донецького апеляційного адміністративного суду від 21 квітня 2010 року про незаконність Указу Президента України "Про присвоєння Роману Шухевичу звання Герой України" (від 12 жовтня 2007 року №965/2007).

Також ВАСУ залишив у силі ухвалу Донецького окружного адміністративного суду від 2 квітня 2010 року та ухвалу Донецького апеляційного адміністративного суду від 23 червня 2010 року про визнання незаконним і скасування Указу Президента України №46/2010 від 20 січня 2010 року "Про присвоєння Степанові Бандері звання Герой України".