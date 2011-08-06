Івано-Франківська міськрада ухвалила звернення щодо Бандери і Шухевича

Депутати Івано-Франківської міської ради звернулися до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та Генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ з вимогою зупинити судове свавілля в державі.

Як повідомили УНІАН в Івано-Франківській міській раді, про це йдеться в ухваленому сьогодні на позачерговій сесії Івано-Франківської міської ради, що відбулася з ініціативи фракції ВО «Свобода», зверненні «щодо протиправного рішення Вищого адміністративного суду України про позбавлення звань Герой України Степана Бандери та Романа Шухевича».

«Ми, депутати Івано-Франківської міської ради, обурені рішенням Вищого адміністративного суду, який залишив у силі рішення Донецького окружного адміністративного та Донецького апеляційного адміністративного судів про визнання незаконними указів Президента України В.ЮЩЕНКА про присвоєння Степанові Бандерi та Романові Шухевичу звань Героїв України», - йдеться у документі.

На думку депутатів, «приймаючи це політично ганебне і юридично нікчемне рішення, судді, очевидно, керувались не правовими аргументами, а вказівками найвищих керівників держави, що є зайвим свідченням узурпації усіх гілок влади, яку послідовно проводить правлячий режим». Автори звернення не виключають, що «наступними рішеннями цих судів буде позбавлення звань Герой України Олекси Береста, Василя Стуса та пожежників аварії на Чорнобильській АЕС».

«Вважаємо рішення Вищого адміністративного суду України зумисне спланованим заходом напередодні 20-ї річниці Незалежності України – свята, яке влада на чолі з В.ЯНУКОВИЧЕМ відверто ігнорує, - наголошують депутати. - Саме тому вона синхронно ухвалила рішення про відмову на гідному рівні відзначати День Незалежності і, водночас, через «ручний» суд, протиснула рішення про позбавлення звань Героїв України Романа Шухевича та Степана Бандери».

Івано-Франківська міськрада вважає. що «такою поведінкою влада лише підтвердила, що вона є всього лише московською окупаційною адміністрацією, бо лише окупанти борються з національними героями та зневажають Незалежність».

«Висловлюючи позицію громади міста, ми, депутати Івано-Франківської міської ради, звертаємося до Президента України В.ЯНУКОВИЧА та Генерального прокурора України В.ПШОНКИ з вимогою зупинити судове свавілля в державі, облишити спроби чинити протизаконні дії і маніпулювати цінностями героїчного минулого нашої країни та гідно відзначити 20-у річницю Незалежності України, - наголошують депутати міськради. - Переконані, що відверта українофобська політика, результатом якої стають подібні судові рішення, викликають масовий спротив українців, для яких національні герої залишаться героями всупереч будь-яким рішенням влади та судовим вирокам».