Чи зможе опозиція зібрати парламент через арешт Тимошенко?

Опозиція ініціюватиме проведення позачергової сесії Верховної Ради України у зв’язку з арештом екс-прем’єр-міністра, лідера «Батьківщини» Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це повідомив заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО, поінформували УНІАН у його прес-службі.

«Сьогодні парламент залишається єдиним місцем, де опозиція може, бодай, представити альтернативну точку зору на перебіг подій в Україні і на безпрецедентні незаконні недемократичні дії влади», - заявив віце-спікер. За його словами, саме історія з арештом Ю.ТИМОШЕНКО потребує парламентської оцінки «ситуації беззаконня в Україні, що твориться, очевидно, за згодою Президента та влади».

Водночас М.ТОМЕНКО переконаний, що проведення позачергової сесії також стане показником того, чи є реальна опозиція в парламенті, чи немає. «Я не бачу проблеми зібрати 150 підписів для проведення позачергової сесії, - зазначив він, - оскільки, якщо взяти до уваги ті партії, що заявляють про себе, як про опозиційні, то до 105 голосів фракції «БЮТ-Батьківщина» дуже легко зібрати 45 голосів з фракції НУ-НС та позафракційних».

Тому, на переконання заступника голови парламенту, позачергове засідання Верховної Ради з одного боку можливе, а з іншого – історія з його скликанням буде реальним показником того, скільки опозиційних народних депутатів в українському парламенті залишилось на сьогоднішній день.