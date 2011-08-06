Сенатор Маккейн наполягає на негайному звільненні Тимошенко

Сенатор США Джон МАККЕЙН висловив глибоке занепокоєння арештом колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО. Про це йдеться в прес-релізі сенатора, переданому УНІАН.

«Цей акт є цілковитим порушенням базових прав, які мають бути захищені для кожного громадянина в умовах демократії, - ідеться в прес-релізі Дж.МАККЕЙНА. - Те, що стоїть за цим арештом, свідчить, що йдеться не лише про долю однієї людини. У підсумку – на кону майбутнє свободи та демократії в Україні. У підсумку – за нинішнім актом українського уряду постає питання його вірності основам демократії, а отже, ускладнюється шлях України до Євроатлантичної спільноти. Я наполягаю, аби керівництво в Києві негайно звільнило прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО і гарантувало захист прав для всіх українців, незалежно від їхніх політичних переконань».