FT: західні дипломати у Києві шоковані арештом Тимошенко

Західні дипломати у Києві шоковані арештом екс-прем’єр-міністра України, лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це пише британське виданняThe Financial Times.

У статті нагадується, що лідер української опозиції Ю.ТИМОШЕНКО була заарештована у п’ятницю, що викликало нову хвилю занепокоєння «через переслідування адміністрацією Віктора ЯНУКОВИЧА своїх політичних опонентів та згортання демократії в країні».

Видання нагадує, що Ю.ТИМОШЕНКО, колишній прем’єр-міністр та один з лідерів продемократичної Помаранчевої революції 2004 року, була заарештована за порушення порядку у судовому процесі проти неї за звинуваченнями у перевищенні повноважень при укладанні в 2009 році угоди з російським прем’єром Володимиром ПУТІНИМ про поставки газу. Та угода розв’язала жорстку газову суперечку, що призвела до кількатижневих перебоїв з поставками російського газу до Європи.

Західні дипломати у Києві були шоковані цим арештом, зазначаючи, що він може стати на заваді євроінтеграційним планам Києва. Один із західних дипломатів назвав цю ситуацію ще одним свідченням того, що за рік президентства В.ЯНУКОВИЧА Київ почав віддалятися від ключових цінностей ЄС, таких як демократія; і що це ставить під загрозу шанси України підписати з Брюсселем угоду про зону вільної торгівлі та асоціацію до кінця цього року.

«Безумовно, ця подія викликає серйозне занепокоєння», - сказав посол ЄС в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА.

Невдовзі після арешту МЗС Росії оприлюднило заяву, в якій закликало українську владу ставитись до Ю.ТИМОШЕНКО справедливо, і наголосило, що газова угода 2009 року укладалась у суворій відповідності законодавствам обох країн.

Видання нагадує, що В.ЯНУКОВИЧ добивається перегляду газової угоди з Росією, зазначаючи, що ціна, яку сплачує Україна за імпорт газу, є зависокою. Однак, російська заява є ще одним сигналом про те, що Москва не збирається переглядати цю угоду, вважає автор статті.

Ю.ТИМОШЕНКО під конвоєм озброєних бійців міліції вивели із зали суду на центральній вулиці Києва. Між натовпом її прихильників та міліцією відбулись сутички, коли її супроводжували до спецавто, щоб доправити до в’язниці.

Суддя Родіон КІРЄЄВ заявив, що арешт Ю.ТИМОШЕНКО був необхідним, щоб контролювати її непокірну поведінку у залі суду та тактику затягування судового процесу. Очікується, що засідання суду продовжиться в понеділок.

Ю.ТИМОШЕНКО звинувачує суддю в тому, що він є «маріонеткою» В.ЯНУКОВИЧА. У п’ятницю вона знову повторила свою заяву, що суддя не дає їй жодної можливості справедливо захищатись від звинувачень.

«Після перемоги над Ю.ТИМОШЕНКО на президентських виборах 2010 року В.ЯНУКОВИЧ досягнув певного прогресу у зближенні України з ЄС, покращивши при цьому напружені відносини з Росією.

В.ЯНУКОВИЧ заявляє, що розслідування проти Ю.ТИМОШЕНКО та десятків її соратників, деякі з яких перебувають за ґратами, є частиною чесної боротьби з корупцією. США та ЄС висловили занепокоєння тим, що ці справи є «вибірковим правосуддям», спрямованим на те, щоб позбутись політичних опонентів», - пише The Financial Times.

За даними видання, у своєму аккаунті у Твіттері міністр закордонних справ Швеції Карл БІЛЬДТ написав: «Судовий процес проти Юлії ТИМОШЕНКО в Україні - це ганебний спектакль. Він завдає серйозної шкоди великій країні».