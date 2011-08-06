Прес-секретар Тимошенко: МЗС перетворився на брудний інструмент

Міністерство закордонних справ України перетворилося на "брудний пропагандистський інструмент режиму ЯНУКОВИЧА".

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином прес-секретар екс-прем`єр-міністра Марина СОРОКА прокоментувала заяву МЗС України щодо арешту лідера партії "Батьківщина" Юлії ТИМОШЕНКО.

"Ганьба, що в Україні – країні, яка ще донедавна для багатьох людей демонструвала демократичні цінності, МЗС перетворився на брудний пропагандистський інструмент побудови тоталітарної країни, а його прес-служба допомагає втілювати антидемократичний сценарій режиму ЯНУКОВИЧА, який вже засуджений провідними європейськими політиками, зовнішньополітичними відомствами демократичних країн та урядом США", - підкреслила прес-секретар Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, МЗС України розповсюдило заяву, в якій наголошує на обґрунтованості рішення Печерського районного суду Києва про арешт екс-прем’єра Ю.ТИМОШЕНКО з огляду на її поведінку під час судових засідань.