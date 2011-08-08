Королевська подякувала дипломатам за увагу до суду над Тимошенко

Пильна увага світової громадськості до судового процесу над Юлією ТИМОШЕНКО і швидка реакція західних країн на її арешт стримують українську владу від цілковитого свавілля.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявила народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина») Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

Політик наголосила, що присутність іноземних спостерігачів, представників дипкорпусу не дали змоги зробити суд над лідером БЮТ повністю закритим.

«Я хочу подякувати першому секретареві Посольства Франції Еммануелю БЕРНАРУ, заступникові посла ФРН Анке ФЕЛЬДГУЗЕНУ, аташе з прав людини Посольства США в Україні Мету СТТАФОРДУ, послу Франції в Україні Жаку ФОРУ, колишньому послу США в Україні Стівену ПАЙФЕРУ, комісару ЄС з питань розширення і європейської політики сусідства Штефану ФЮЛЕ, голові Представництва Єврокомісії в Україні Жозе Мануелю Пінту ТЕЙШЕЙРА, президенту Парламентської Асамблеї Ради Європи Мевлют ЧАВУШОГЛУ», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Депутат відзначила, що реакція представників західних демократій на арешт лідера БЮТ була блискавичною і однозначною. Європа і США різко засудили дії української влади і говорять про те, що держава, в якій порушується право на справедливий суд, не може бути членом цивілізованої Європи.

«Арешт Ю.ТИМОШЕНКО – це виклик європейському вибору України, перспективам євроінтеграційних процесів і членства України в ЄС. Виклик становленню України як правової, цивілізованої держави, де права людини первинні, і є незалежний, справедливий суд», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Народний депутат запевнила, що українці не допустять повернення до правового беззаконня: «Ми зробили свій вибір, цей вибір – Європа. І сьогодні, як ніколи, для захисту демократії нам потрібна підтримка світової спільноти».

Раніше Н.КОРОЛЕВСЬКА прогнозувала, що арешт Ю.ТИМОШЕНКО поставить хрест на вступі України до Зони вільної торгівлі з ЄС, отриманні кредитів МВФ і навіть може спровокувати негласне торговельне ембарго щодо України.