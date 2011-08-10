Євродепутат: від процесу над Тимошенко тхне маніпуляцією

Депутат Європарламенту від Лондона Чарльз ТЕННОК називає «ганебним» процес над колишнім прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

Про це він заявив в інтерв`ю «Главкому».

«Ю.ТИМОШЕНКО - не гангстер, не злочинець. Процес над Ю.ТИМОШЕНКО ганебний, від нього смердить маніпуляцією системою правосуддя. Багато високопоставлених осіб Великої Британії і Євросоюзу вже висловили глибоке занепокоєння з приводу цього суду», - наголосив євродепутат.

При цьому він навів такий приклад: «Гордон БРАУН, колишній прем`єр-міністр Британії, колись був міністром фінансів. Свого часу він продав 60% золотовалютного резерву на 3,5 мільярда доларів по 375 доларів за унцію. Зараз це золото коштувало б 19 мільярдів. Ніхто не пропонує переслідувати його в кримінальному порядку, тому що він зробив політичну помилку».

Головне ж звинувачення на адресу Ю.ТИМОШЕНКО, відзначив Ч.ТЕННОК, полягає в тому, що вона уклала газову угоду, яка завдала Україні величезних збитків. «Але це політичне рішення, що не підлягає кримінальному переслідуванню. Це народу вирішувати і оцінювати її вчинок на виборах. Тому звинувачення проти Ю.ТИМОШЕНКО смішні», - наголосив політик.

Відповідаючи на питання: «Наскільки реально, що після винесення Ю.ТИМОШЕНКО звинувачувального вироку у цій справі, багато українських чиновників можуть опинитися персонами нон-грата в Європі і США?», Ч.ТЕННОК сказав: «Все можливо. Зараз важко говорити про щось, поки ми не побачили вироку і остаточного рішення суду. Європейський парламент шокований арештом Ю.ТИМОШЕНКО. Ми впевнені, що Ю.ТИМОШЕНКО звинувачують безпідставно, і це дуже серйозна проблема».

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва розглядає кримінальну справу за звинуваченням екс-прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО в перевищенні повноважень під час підписання газових контрактів з Росією в 2009 році.

5 серпня суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ ухвалив рішення взяти Ю.ТИМОШЕНКО під варту.

Про політичну вмотивованість цього рішення і своє занепокоєння у зв`язку з цим заявили, зокрема, офіційні органи США, Канади, Великої Британії, Франції, Іспанії, Росії, Німеччини, Польщі, Швеції, а також ОБСЄ, ПАРЄ, ЄНП, депутати Європарламенту і міжнародні правозахисні організації.