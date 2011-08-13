Посольство США проситимуть не видавати візи суддям двох судів Києва
15:15, 13 серпня 2011Політика
3860 0
Нардепи принесуть звернення
Народні депутати та громадські активісти проситимуть Посольство США в Україні не видавати візи суддям Печерського районного суду Києва та Апеляційного суду міста Києва, у провадженні яких перебувають справи проти представників опозиції.
Як повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії "Батьківщина", сьогодні о 16.00 група народних депутатів та громадських активістів передасть у Посольство США відповідне звернення.
Адреса посольства США: вул. Юрія Коцюбинського, 10.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter