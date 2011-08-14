Соціалісти знову пробують обрати голову
11:36, 14 серпня 2011Політика
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З’їзд проходить у закритому режимі
Сьогодні в Києві проходить другий етап XVII з’їзду Соціалістичної партії України, де обиратимуть голову партії.
Як передає кореспондент УНІАН, на з’їзд прибули 338 делегатів.
З’їзд проходить у закритому режимі.
Як повідомляв УНІАН, на з’їзді СПУ 31 липня вибори голови партії не відбулися. Тоді за кандидатуру Олександра МОРОЗА проголосували 166 делегатів з’їзду, а за Миколу РУДЬКОВСЬКОГО – 162 делегати.
На з’їзді 31 липня були присутні 333 делегати, а взяли бюлетені для голосування 330. При цьому 2 бюлетені були визнані недійсними.
Для обрання голови потрібно було, щоб кандидатуру підтримали 50 відсотків делегатів з’їзду плюс один голос.
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