Соціалісти знову пробують обрати голову

Сьогодні в Києві проходить другий етап XVII з’їзду Соціалістичної партії України, де обиратимуть голову партії.

Як передає кореспондент УНІАН, на з’їзд прибули 338 делегатів.

З’їзд проходить у закритому режимі.

Як повідомляв УНІАН, на з’їзді СПУ 31 липня вибори голови партії не відбулися. Тоді за кандидатуру Олександра МОРОЗА проголосували 166 делегатів з’їзду, а за Миколу РУДЬКОВСЬКОГО – 162 делегати.

На з’їзді 31 липня були присутні 333 делегати, а взяли бюлетені для голосування 330. При цьому 2 бюлетені були визнані недійсними.

Для обрання голови потрібно було, щоб кандидатуру підтримали 50 відсотків делегатів з’їзду плюс один голос.