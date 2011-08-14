Калашніков каже, що не п'є вже 3 роки

Голова Загальновійськового союзу України Олег Калашніков спростував поширену у неділю прес-службою партії "Батьківщина" і рядом ЗМІ інформацію про свою появу увечері в суботу в нетверезому стані в палатковому містечку прихильників екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко біля Печерського райсуду Києва. Про це сам О. Калашніков заявив у коментарі УКРІНФОРМу.

За його словами, ця інформація не відповідає дійсності. "В останні 3 роки я відмовився від вживання алкоголю. А в останні 12-13 днів мені за станом здоров'я доводиться вживати сильнодіючі лікарські препарати в зв'язку із загостренням алергічних реакцій, а це взагалі виключає прийом навіть малої дози спиртного" - підкреслив О. Калашніков.

Він також сказав, що в суботу відвідав палаткове містечко опозиції з метою поспілкуватися з народними депутатами від фракції "БЮТ-Батьківщина", які "ніби відкрили тут свої громадські приймальні". "Я прийшов сказати їм, щоб вони припинили провокації, коли вони збирають у це своє палаткове містечко маргінальні елементи, людей без певного місця проживання тощо. Але депутатів у цей момент там не було" - сказав О. Калашніков. За словами голови Загальновіськового союзу України, його оточив натовп "якихсь п'яних людей", і один з них облив його водою.

"Це мерзенна і брудна брехня, яку наші опоненти використовують проти мене і Загальновійськового союзу, що виступив проти корупції", - підкреслив О. Калашніков.

Він також спростував інформацію партії "Народна самооборона" про те, що до участі в акціях на Хрещатику Загальновійськовий союз залучає в примусовому порядку вихованців київських інтернатів для дітей-сиріт". "У нас десятки тисяч прихильників тільки у Києві. Люди підтримують нас, оскільки ним близькі наші принципи і гасла, а зовсім не з якихось корисливих переконань і вже ніяк не з примусу, тим більше коли мова йде про дітей", - заявив. О. Калашніков.