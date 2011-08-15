Суд не дозволив Тимошенко залучити як свідків чотирьох екс-міністрів

Суд відмовив екс-прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО у виклику як свідків колишніх членів уряду, які були присутні на засіданні Кабміну 19 січня 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, Ю.ТИМОШЕНКО та її захист наполягали на залученні як свідків Григорія НЕМИРІ, Юрія ЛУЦЕНКА, Івана ВАСЮНИКА, Петра КРУПКА.

Як зазначив у своєму рішенні головуючий у процесі суддя Родіон КІРЄЄВ, враховуючи, що підсудна вже вдруге звертається до суду з клопотанням про виклик як свідків вказаних осіб, суд вважає передчасним заявлене клопотання і зазначає, що воно може бути передано, коли судовий процес дійде до стадії доповнень.

Враховуючи викладене, суд відмовив Ю.ТИМОШЕНКО та її захисту у задоволенні цього клопотання.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО вже клопотала про виклик як свідків колишніх членів свого уряду та представників "Укртрансгазу": екс-міністра Кабінету міністрів Петра КРУПКА, екс-віце-прем`єра Григорія НЕМИРІ, колишнього виконуючого обов’язки міністра Ігоря УМАНСЬКОГО, екс-міністра праці і соціальної політики Людмили ДЕНІСОВОЇ, екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, колишнього віце-прем`єр-міністра Івана ВАСЮНИКА, заступниці голови КРУ Наталії РУБАН, представника компанії Ernst & Young та інших.