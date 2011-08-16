Сухов: Бойко не мав, що сказати

Адвокат колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Юрій СУХОВ розцінює сьогоднішнє судове засідання як позитивне для своєї підзахисної.

Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам по завершенню судового засідання у кримінальній справі за обвинуваченням колишнього прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО у перевищенні службових повноважень при укладенні газових угод з РФ 2009 року.

«Враховуючи те, що був допитаний КУЙБІДА, я вважаю цей день позитивним для нас, адже КУЙБІДА дав дуже добрі, так би мовити, покази, які повністю виправдовують Юлію Володимирівну», - сказав Ю.СУХОВ.

Коментуючи чергову відмову суду задовольнити клопотання адвокатів про зміну Ю.ТИМОШЕНКО запобіжного заходу, він сказав, що це рішення, «на нашу думку, було знову таки формальним».

Юрій СУХОВ також заявив, що міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій БОЙКО під час свідчень у суді не надав жодних відповідей на запитання, що пов’язані із суттю обвинувачення екс-прем’єра.

«Щодо допиту БОЙКА хочу сказати, що жодних питань, пов’язаних із суттю обвинувачень не обговорювалося, оскільки цей свідок був запрошений саме обвинуваченням, жодного аспекту так би мовити обвинувачення не було обговорено», - сказав Ю.СУХОВ.