Машину Ющенка закидали яйцями та пляшками (відео)

Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО залишив двір Печерського райсуду Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, співробітники міліції і Внутрішніх військ МВС оточили виїзд, щоб прихильники екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО не перешкодили проїзду, проте у бік автомобілів полетіли яйця. При цьому прихильники Ю.ТИМОШЕНКО скандували: "Ганьба!".

Як відзначає Lb.ua, той факт, що Віктор Ющенко покине будівлю Печерського суду через чорний хід,, для учасників мітингу на підтримку екс-прем`єра Юлії Тимошенко не став несподіванкою. Також їх «по гучній» повідомили, на якій саме машині екс-президент виїде з арки.

"Зараз зрадник українського народу Віктор Ющенко виїжджає з суду. Зустрічайте його чорний "Мерседес", - оголосив один з ораторів.

Після цього прихильники Тимошенко почали вигукувати"Ганьба" і "Ющенко зрадник" і закидали автомобіль екс-президента яйцями.