Власенко каже, що Ющенко сплутав судову залу з політичним клубом

Все, що говорив сьогодні на допиті колишній Президент Віктор ЮЩЕНКО, не має жодного відношення до кримінальної справи, яка порушена щодо екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО, заявляє народний депутат, захисник Сергій ВЛАСЕНКО.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина».

«Насправді ні слідство, ні захист не цікавить Думка Ющенка щодо контрактів, щодо політичного життя України, тому що думка політичних лузерів взагалі нікого не цікавить», - наголосив він.

«Захист Юлії ТИМОШЕНКО був надзвичайно радий бачити загорілого і відпочилого Віктора ЮЩЕНКА, який щойно приїхав з державної дачі, яку він ще не зовсім законно займає, і наговорив багато чого цікавого під час своїх пояснень у якості головного свідка у справі ТИМОШЕНКО», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Він нагадав, що Ю.ТИМОШЕНКО звинувачують у тому, що нібито вона замість Кабінету міністрів дала вказівку «Нафтогазу» підписати газові угоди.

«Тому чи добрі контракти, чи не добрі, чи просить ЮЩЕНКО допитати ПУТІНА - все це до матеріалів кримінальної справи не має жодного відношення», - наголосив захисник.

На думку С.ВЛАСЕНКА, В.ЮЩЕНКО сплутав судову залу з політичним клубом.

«Можна багато говорити про політичну відповідальність, про ще щось, але не під час кримінального процесу, приїхавши загорілим з пляжу», - підкреслив С.ВЛАСЕНКО, додавши, що колишній Президент поводився не як чоловік і не як політик.

За його словами, В.ЮЩЕНКО не зміг сказати, чи мала Ю.ТИМОШЕНКО повноваження підписувати директиви.

«Фахівці і світ вже визначилися, що в діях ТИМОШЕНКО немає складу злочину, тому, щоб не свідчив ЮЩЕНКО, як би він не робив спробу висловити свою політичну антипатію до Юлії Володимирівни, це просто виглядало дещо жалюгідно з його боку», - зазначив С.ВЛАСЕНКО.

Окрім того, він заявив, що під час допиту свідок В.ЮЩЕНКО не відповів по суті на поставлені йому питання.

«Мені навіть здалося, що він декілька разів збрехав, знаходячись під присягою. Принаймні я чув покази Олега ДУБИНИ, який чітко сказав, що його з переговорів відкликав ЮЩЕНКО, що в кабінеті ЮЩЕНКА він зустрічався з власниками «РосУкрЕнерго», але колишній Президент на це тільки розводив руками і розказував про що завгодно, тільки не про це», - сказав народний депутат.

С.ВЛАСЕНКО також звернув увагу на свідчення В.ЮЩЕНКА, в яких він сказав, що вважав «РосУкрЕнерго» дочірньою компанією «Газпрому»: «Дуже цікаве свідчення, на яке, чомусь, не зреагувала Генпрокуратура. Якщо це так, то їм треба випустити ДІДЕНКА з-під варти і закрити вже кримінальну справу проти ТИМОШЕНКО».