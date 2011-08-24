Бютівець відмовився приймати нагороду від Януковича
00:14, 24 серпня 2011Політика
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Підозрює, його хочуть посварити з партією
Народний депутат від БЮТ Сергій МІЩЕНКО відмовляється від державної нагороди, якої він удостоєний від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.
Про це він сказав в коментарі УНІАН.
За словами С.МІЩЕНКА, він від журналістів з подивом дізнався, що указом Президента йому сьогодні було присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України».
С.МІЩЕНКО не виключає, що це було зроблено для того, щоб внести розбрат та підозри в опозиційні ряди.
«Я не можу прийняти це високе звання тому, що те, що робиться в Печерському суді, це не правова держава, це правовий нігілізм», - сказав депутат, додавши, що не може також прийняти нагороду від влади, яка сьогодні використовує деяких юристів для політичних репресій.
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