Янукович привітав шахтарів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав працівників вугільної промисловості України з професійним святом.

«Шахтарська професія є однією з найгероїчніших із усіх мирних професій, фахівці якої своєю щоденною копіткою працею забезпечують добробут мільйонів українців», - зауважив глава держави у привітанні, текст якого переданий УНІАН.

В.ЯНУКОВИЧ висловив переконання, що гірники й надалі примножуватимуть добрі трудові традиції нелегкої праці, сприятимуть стабільному соціально-економічному розвитку Української держави, її енергетичній безпеці.

«У цей день ми також згадуємо і вшановуємо пам'ять тих, хто не повернувся із забою, за ким і досі сумують матері, дружини й діти», - додав Президент.

Він подякував шахтарям за доблесний подвиг і побажав «міцного здоров'я, родинного благополуччя, щастя, добробуту та нових вагомих здобутків в ім'я України».