Медведєв запросив глав держав СНД на неформальний саміт до Москви

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ запропонував провести неформальний саміт Співдружності Незалежних Держав у Москві наприкінці 2011 року.

Як передає РІА «Новости»,про це Д.МЕДВЕДЄВ сказав, виступаючи на засіданні Ради глав держав СНД у Душанбе.

"Я буду дуже радий бачити усіх лідерів СНД наприкінці поточного року в Москві на неформальному саміті, присвяченому 20-річчю організації. Найближчим часом офіційні запрошення будуть направлені дипломатичними каналами", - сказав Президент РФ.