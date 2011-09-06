У «чорному списку» на виліт із Нашої України – 18 прізвищ

Засідання парламентської фракції "Наша Україна - Народна Самооборона" з приводу виключення деяких депутатів зі свого складу відбудеться у вівторок о 14:00. До "чорного списку" увійшли прізвища 18 парламентаріїв.

Про це у коментарі Gazeta.ua повідомив народний депутат від НУ-НС Ярослав Кендзьор.

"Вірогідність того, що це виключення станеться, десь 50 на 50. О 14:00 повинна зібратись фракція і розглянути це питання", - зауважив Кендзьор.

За його словами, це стосуватиметься тих народних обранців, які "показали свою антиукраїнську позицію під час ратифікації "харківських угод" та голосування за призначення на посаду прем'єр-міністра лідера Партії регіонів Миколи Азарова.

"Такий чорний список НУ-НС містить 18 народних депутатів. Це переважно депутати із депутатської групи "Народної Самооборони", які вже давно перейшли або до фракції "Бабло заради майбутнього" ("Реформи заради майбутнього" - ред.), або до БЮТу, або до Партії регіонів", - уточнив Кендзьор.

Також політик проінформував, що із фракції НУ-НС можуть бути виключені депутати, які колись виокремились у групу "Єдиний центр", а "потім дрейфували далі".

Нагадаємо, раніше народний депутат від "Народної самооборони" Тарас Стецьків заявив про те, що у вівторок із НУ-НСу можуть виключити 21 депутата.

Разом з тим, "нашоукраїнець" Андрій Парубій зауважив, що у НУ-НС буде створено групу, яка відстежить голосування кожного депутата фракції. Наразі парламентська фракція "Наша Україна - Народна Самооборона", за словами Парубія, складається приблизно на 30% з "тушок", яких можуть виключити зі складу фракції.

Всього на сьогоднішній день до складу фракції НУ-НС входять 67 народних обранців.