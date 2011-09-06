Пшонці і Януковичу кричали «Ганьба!»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ прибув на відкриття дев’ятої сесії Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, коли голова ВР Володимир ЛИТВИН оголошував про те, що прибув Президент, депутати з фракції "БЮТ-Батьківщини" вигукували: «Ганьба!»

Такі ж вигуки лунали під час оголошення про присутність у залі генерального прокурора України Віктор ПШОНКИ.

У ці хвилини ЯНУКОВИЧ виступає з трибуни ВР.