Пшонці і Януковичу кричали «Ганьба!»

10:09, 06 вересня 2011
Політика
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Президент виступає у ВР

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ прибув на відкриття дев’ятої сесії Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, коли голова ВР Володимир ЛИТВИН оголошував про те, що прибув Президент, депутати з фракції "БЮТ-Батьківщини" вигукували: «Ганьба!»

Такі ж вигуки лунали під час оголошення про присутність у залі генерального прокурора України Віктор ПШОНКИ.

У ці хвилини ЯНУКОВИЧ виступає з трибуни ВР.

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