Пшонці і Януковичу кричали «Ганьба!»
10:09, 06 вересня 2011Політика
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Президент виступає у ВР
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ прибув на відкриття дев’ятої сесії Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, коли голова ВР Володимир ЛИТВИН оголошував про те, що прибув Президент, депутати з фракції "БЮТ-Батьківщини" вигукували: «Ганьба!»
Такі ж вигуки лунали під час оголошення про присутність у залі генерального прокурора України Віктор ПШОНКИ.
У ці хвилини ЯНУКОВИЧ виступає з трибуни ВР.
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