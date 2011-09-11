Янукович написав Обамі про те, що світ змінився назавжди

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ надіслав листа Президенту Сполучених Штатів Америки Бараку ОБАМІ з приводу 10-ї річниці трагічних подій 11 вересня.

«Разом з Вами і з усім американським народом ми і сьогодні, через десять років після терористичних актів, що забрали тисячі життів американців та громадян багатьох інших країн, у тому числі наших співвітчизників, відчуваємо невимовний біль за рідними, яких втратили», – йдеться у листі, повідомляє прес-служба глави держави.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що «того страшного 11 вересня світ змінився назавжди. Шокуюча подія, яку пережив американський народ, стала нагадуванням для усіх про те, що міжнародний тероризм становить реальну небезпеку для людства».

«Україна була і залишатиметься відданою боротьбі з будь-якими проявами тероризму та іншими глобальними загрозами», – наголосив він.

В.ЯНУКОВИЧ передав глибокі співчуття усім постраждалим від тих страшних вересневих подій, сім'ям загиблих та всьому американському народу.