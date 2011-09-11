Янукович дав орден Плющеві

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ за визначний особистий внесок у державне будівництво, багаторічну плідну законотворчу та громадсько-політичну діяльність нагородив народного депутата України Івана ПЛЮЩА орденом князя Ярослава Мудрого III ступеня та привітав його з ювілеєм – 70-річчям.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

«Сердечно вітаю Вас із 70-річчям. Нехай доля завжди усміхається Вам, а кожен день повниться новими вагомими здобутками в ім'я народу України. Переконаний, що завдяки високому професіоналізму, життєвій мудрості та відданості справі Ви й надалі будете успішно здійснювати місію народного обранця», – йдеться у вітанні.

В.ЯНУКОВИЧ побажав І.ПЛЮЩУ міцного здоров'я, добробуту та довгих років щасливого життя.