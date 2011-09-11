Гриценко пропонує підвищити плату за "ресурси, які створив Бог"

Голова Комітету ВР з питань національної безпеки та оборони, лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій ГРИЦЕНКО пропонує підвищити плату за користування надрами, оскільки ставки, що сплачують власники рудних підприємств та сфери енергетики, у 50-100 разів нижчі, ніж у Європі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, А.ГРИЦЕНКО вважає це несправедливим.

«Це ресурси, які створені не нами, а Богом і мільярдами років на планеті. Ці ресурси – надбання народу», - зазначив лідер «Громадянської позиції»..

За його словами, щоразу, коли у парламенті розглядається питання підняття ставки за користування природними ресурсами, у сесійній залі «піднімається хай».

«Навіть якщо питання ставиться делікатно, а не голосно про те, щоб підвищити плату за кожну тонну вугілля, нафти, руди, чи тисячу кубометрів газу, які підприємці витягують з нашої землі», - зауважив А.ГРИЦЕНКО.

Він переконаний, що в ситуації, коли уряд шукає гроші, у Пенсійному фонді дефіцит - замість того, щоб душити податками, обмежувати пенсії, треба підвищити ресурсну ставку.

«Підніміть на 50%, а десь вдвічі, а десь в 10 разів оту плату за кожну тонну і збалансуйте бюджет! Бо ті ресурси не відновлювані, витягли – і більше немає», - наголосив політик.