У Тимошенко заявляють, що тричі спіймали «підступного» Азарова за язик

Цинічними інсинуаціями у закордонних ЗМІ влада хоче приховати правду про беззаконня та політичні репресії в Україні.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-службі ВВО «Батьківщина».

Як зазначають автори заяви, в інтерв’ю виданню Le Figaro у відповіді вже на перше питання французьких журналістів прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ щонайменше тричі сказав неправду про справу проти Юлії ТИМОШЕНКО.

«Брехнею №1» «Батьківщина» назвала твердження М.АЗАРОВА, що «в 2009 році Юлія ТИМОШЕНКО особисто підписала з ПУТІНИМ договір про ціни на постачання російського газу». «Це відверта неправда, оскільки всі документи підписували керівники господарюючих суб’єктів - НАК «Нафтогаз України» та ВАТ «Газпром». Юлія ТИМОШЕНКО, нагадаємо, в умовах жорсткої конфронтації змогла домовитися про 20%-у знижку на газ та придбання державою за низькими цінами неоплаченого компанією «РосУкрЕнерго» газу, - говориться в заяві прес-служби.

«Батьківщина» називає «Брехнею №2» те, що «АЗАРОВ переконує французьке видання, що Юлія ТИМОШЕНКО сфальсифікувала документи». «Достатньо переглянути повідомлення з судових засідань, щоб переконатися, що всі свідки однозначно запевнили, що директиви прем’єр-міністра України були складені у відповідності до правил оформлення подібних документів», - зазначає прес-служба і додає: «Фальсифікацією ж документів насправді займається влада, до якої належить сам АЗАРОВ – підробляючи не лише окремі експертизи, а й загалом всю кримінальну справу проти Юлії ТИМОШЕНКО».

«Брехнею №3» називає «Батьківщина», твердження М.АЗАРОВА про те, що «газова угода від 2009 року не була схвалена ні урядом, ні «Нафтогазом»». «До відома АЗАРОВА: уряд України схвалив підписані газові угоди на засіданні 21 січня 2009 року, правління НАК «Нафтогаз України» - на засіданні 28 січня 2009 року. Більше того, на засіданні 12 січня «Нафтогаз» уповноважив свого керівника підписувати будь-які контракти», - підкреслюється в заяві.

У «Батьківщині» вважають, що розміщенням «брехливих інсинуацій у закордонних ЗМІ, чим зараз активно займається влада, не зможе приховати правди про відверте беззаконня і політичні репресії в Україні».

«Цинічною брехнею про справу Юлії ТИМОШЕНКО влада вже не вперше компенсує свою підступність та безпорадність», - заявили в партії.

Як повідомляв УНІАН, в інтерв`ю виданню Le Figaro М.АЗАРОВ назвав «європейську критику» процесу проти колишнього прем`єр-міністра Україна Ю.ТИМОШЕНКО необґрунтована.

«У 2009 році Ю.ТИМОШЕНКО один на один з російським прем`єр-міністром Володимиром ПУТІНИМ підписала угоду про ціни на поставки газу з Росії до України, яка завдає збитків економічним інтересам країни. Для цього вона підробила документи. Ця угода не була схвалена ані Кабінетом міністрів, ані компанією «Нафтогаз», - підкреслив М.АЗАРОВ і запевнив, що «у політичному плані пані ТИМОШЕНКО - вже не конкурент, а жінка минулого».