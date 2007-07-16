У МВC Цушка не чекають

У Міністерстві внутрішніх справ України нічого не знають про те, коли повернеться глава їх відомства Василь Цушко, який знаходиться на лікуванні в одній з клінік Німеччини.

"Мені нічого не відомо, коли повернеться міністр", - сказав керівник прес-служби МВС Костянтин Стогній, коментуючи інформацію, яка з`явилася сьогодні в ЗМІ про повернення Василя Цушка.

Нагадаємо, сьогодні народний депутат ВР V-го скликання Василь Богачук заявив, що міністр Цушко сьогодні повернеться в Україну і відразу ж візьметься за роботу. Але точний час приїзду міністра нардеп не повідомив.

Газета по-киевски