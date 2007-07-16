СДПУ(о) збирається на вибори

Соціал-демократична партія України (об`єднана) не може бути осторонь від позачергових виборів до Верховної Ради України, вважає лідер кримської парторганізації, депутат парламенту Криму Юхим ФІКС.

Як повідомили УНІАН в прес-центрі Кримського республіканського комітету СДПУ(О), Ю.ФІКС під час кримської звітно-виборної конференції заявив, що об`єднані соціал-демократи мають взяти участь у виборах за умови, що вони пройдуть в повній відповідності з положеннями Конституції України і Закону «Про вибори народних депутатів України». Про формат участі СДПУ(О) в парламентських виборах доцільно прийняти рішення на майбутньому XXI партійному з`їзді, вважає лідер кримської парторганізації.

Ю.ФІКС також зазначив, що, не зважаючи на непрості процеси в партії, "які призвели до організаційної кризи", кримська парторганізація СДПУ(О) зуміла зберегти працездатність, зуміла зберегти кістяк партійного активу, "що дозволяє рухатися вперед, нарощувати свій авторитет в суспільстві".

Під час конференції відбулися вибори делегатів на XXI з`їзд партії.

Делегати конференції ухвалили рішення рекомендувати XXI з`їзду СДПУ(О) обрати головою Соціал-демократичної партії України (об`єднаної) Віктора МЕДВЕДЧУКА, а головою виконкому партії - Юрія ЗАГОРОДНЬОГО.

Крім того, кримські об`єднані соціал-демократи прийняли на конференції заяву в зв`язку навчаннями «Сі Бриз-2007», в якій зазначили, що "не зважаючи на різко негативне ставлення населення причорноморських міст України до проведення військових вилазок НАТО, влада залишається глухою до голосу народного протесту і, більш того, намагається використовувати репресивні методи з метою залякати учасників протестних акцій і поставити на коліна народ України перед фактом присутності підрозділів НАТО на території незалежної України".

Активісти СДПУ(О) заявили, що як і раніше вимагають проведення всеукраїнського референдуму, на якому можна було б з`ясувати ставлення громадян до питання вступу України в НАТО.