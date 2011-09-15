Депутат Стець був у Луценка в СІЗО

Народний депутат України Юрій СТЕЦЬ (фракція НУ-НС) сьогодні відвідав екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА в слідчому ізоляторі, одержавши відповідний дозвіл Печерського районного суду Києва.

Про це Ю.Стець повідомив кореспондентові УНІАН.

"Є процедура, і якщо людина хоче туди потрапити, маючи посвідчення народного депутата, вона може це зробити. Процедуру всі знають, вона нескладна. Потрібно звернутися до судді ВОВКА, він дає дозвіл на побачення з ЛУЦЕНКОМ. З цим дозволом приходиш у СІЗО і тебе пропускають. Це єдино можливий і нескладний механізм", - сказав Ю.Стець.

Народний депутат також повідомив, що його зустріч з Ю.Луценко тривала дві години. "Ми говорили про опозицію, про те, що опозиція повинна зробити те саме, що й в 1998-1999 роках - об`єднатися і бути одним рухом. Це єдиний спосіб щось змінити в країні і прибрати цю владу. Ми також обговорювали дії Комітету опору диктатурі", - пояснив він.

На думку Ю.Стеця, проблема з вибором медичної установи для лікування Ю.Луценко, створена представниками влади, є надуманою і свідчить про їх страх нести відповідальність за наслідки утримування екс-міністра під вартою. "Вони дуже цього не хочуть. Їм доведеться визнати, до якого стану вони довели ув`язненого. Вони розуміють, що це ще більше "ударів" з боку всіх країн, які розуміють, що таке права людини. Вони чудово усвідомлюють, що їм треба буде у будь-якому випадку відповідати перед світом за те, що подібне утримання під арештом людей призводить до таких наслідків", - заявив народний депутат.

"Три тижні тому суд ухвалив рішення про те, що, виходячи з того страшного діагнозу, який поставили ЛУЦЕНКУ, йому повинні надати медичну допомогу, відправити на лікування. Пройшло вже три тижні, і за ці три тижні нічого не відбулося. До нього присилають різних лікарів, нібито для дообстеження, хоча мені абсолютно зрозуміло, що вони хочуть своїми дообстеженнями "домальовувати" йому відсутність цього діагнозу", - припустив Ю.Стець.

Водночас народний депутат утримався від оцінки зовнішнього стану Ю.Луценка. "Неетично мені говорити про те, як він виглядає - я не є членом його сім`ї. Але те, що я бачив, мене зовсім не радує. Люди, які тримають його у в`язниці, не розуміють, який вони беруть на себе гріх, не розуміють того, що це царювання, яке зараз для себе придумали деякі можновладці, колись закінчиться і їх знищить", - додав Ю.Стець.