Янукович попередив Азарова і Клюєва, що може полетіти чиясь голова

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ попередив про відповідальність прем`єр-міністра України Миколу АЗАРОВА та першого віце-прем’єра Андрія КЛЮЄВА, у разі зриву реалізації проектів у рамках Кіотського протоколу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, виступаючи сьогодні на засіданні Ради регіонів у Києві.

За словами Президента, ця проблема ускладнюється відсутністю координації роботи на місцевому рівні стосовно розробки та погодження з іноземними контрагентами проектів, які можуть бути реалізовані в рамках Кіотського протоколу.

«Я вимагаю від керівників місцевих органів влади активно долучитись до виконання цієї програми. І хотів би зробити наголос, Миколо Янович (АЗАРОВ – УНІАН): дуже незадовільно реалізується це питання. Ви знаєте це краще, ніж я. Тому, Андрій Петрович (КЛЮЄВ – УНІАН), Микола Янович (АЗАРОВ – УНІАН), разом найближчим часом, я застерігаю вас, якщо буде зірвана кіотська програма, у когось полетить голова, застерігаю», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Він закликав урядовців уважно перевірити у кожному регіоні, як працюють ці механізми.

«Переконаний в тому, що нас це не задовольняє, далеко не задовольняє стан справ на сьогоднішній день. Сідайте», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, звертаючись до урядовців, які слухали його стоячи.