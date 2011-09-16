Меркель подзвонила Януковичу щодо Тимошенко
13:17, 16 вересня 2011Політика
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Канцлер сказала, де мають змагатися політики
Канцлер Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові з президентом Віктором Януковичем висловила занепокоєння останніми подіями в Україні.
Про це "Українській правді" повідомили інформовані джерела.
Водночас на сайті президента немає жодної інформації про розмову Януковича з Меркель.
У посольстві Німеччини в Україні підтвердили, що така телефонна розмова відбулася у середу.
"Федеральний канцлер у розмові торкнулася теми останніх судових процесів в Україні. Вона підкреслила, що політики мають змагатися на виборах, а не з’ясовувати свої стосунки за допомогою судової системи", - сказали в посольстві.
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