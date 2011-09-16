Меркель подзвонила Януковичу щодо Тимошенко

Канцлер Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові з президентом Віктором Януковичем висловила занепокоєння останніми подіями в Україні.

Про це "Українській правді" повідомили інформовані джерела.

Водночас на сайті президента немає жодної інформації про розмову Януковича з Меркель.

У посольстві Німеччини в Україні підтвердили, що така телефонна розмова відбулася у середу.

"Федеральний канцлер у розмові торкнулася теми останніх судових процесів в Україні. Вона підкреслила, що політики мають змагатися на виборах, а не з’ясовувати свої стосунки за допомогою судової системи", - сказали в посольстві.