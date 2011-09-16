Янукович питає, чи хоче світ бачити Україну сильною

Україна має намір вийти з кризи сильною та оновленою. Про це заявив Президент України Віктор Янукович у вступному слові на відкритті восьмої міжнародної Ялтинської конференції, повідомляє прес-служба глави держави.

За його словами, криза виявила високу динаміку вирівнювання розвитку країн і цілих регіонів світу.

Янукович зазначив, що за висновками багатьох експертів, епоха одноосібного економічного, технологічного та культурного домінування Заходу завершується.

"Водночас це посилює глобальну конкуренцію, у тому числі – із застосуванням політики «стримування розвитку». Ресурсні війни, обмеження в доступі до інвестиційних центрів та передових технологій, політичний лобізм суто торговельних інтересів – все це суттєво впливає на проведення успішних національних політик країн, що в умовах кризи намагаються провести реформи та модернізувати своє суспільство", - сказав він.

Президент наголосив, що Україна – саме серед тих країн, що виявили сьогодні намір вийти з кризи оновленими і сильними. "Чи підтримають ці зусилля наші партнери, як то кажуть, не на словах, а на ділі? Чи погодяться Захід і Схід з фактом появи сильного гравця в центрі Євро-Азійського континенту? Розраховую на відвертість і в обговоренні цього непростого питання", - звернувся він до учасників конференції.