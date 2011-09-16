Фюле: Тюремний строк Тимошенко стане перешкодою на шляху до ЄС

Комісар Євросоюзу з питань розширення і європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ вважає, що якщо екс-прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО буде засуджена до реального тюремного строку, це може стати перешкодою на шляху підписання угоди про асоціацію України і ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це єврокомісар заявив сьогодні на брифінгу в Лівадії, де зустрівся з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«Якщо вона дійсно буде засуджена до тюремного строку, на підставі правової норми радянського часу, 1962 року (Кримінальний кодекс 1962 року), то, незважаючи на наше бажання підписати угоду про асоціацію, ми не можемо гарантувати, що парламенти членів ЄС ратифікують цей документ», - сказав Ш.ФЮЛЕ.

За його словами, В.ЯНУКОВИЧ розуміє цю ситуацію.