Британський екс-прем’єр - Азарову: реформи мають продовжуватися

Продовження реформ в Україні сприятиме швидшому укладанню угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України, про це сказав екс-прем’єр Великої Британії Тоні БЛЕР у Ялті під час зустрічі з прем’єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ.

При цьому Т.БЛЕР сказав, що обіцяє ще більшу підтримку євроінтеграційних прагнень України після продовження курсу структурних реформ, зокрема, у правовій сфері та для покращення бізнес-клімату в Україні.

«Ключ до ратифікації та узгодження угоди про асоціацію з усіма членами ЄС полягає у тому, що необхідно чітко продемонструвати, що реформи і ті зміни, які відбуваються в Україні, повинні продовжуватися. Зокрема, це надзвичайно важливо також у питанні верховенства права. Необхідно, щоб дотримувалось його виконання... Україна важлива для майбутнього всієї Європи, і вітаємо Україну на її шляху до Європи" , - сказав Т.БЛЕР.

Водночас він наголосив, що відносини між Україною і Британією мають значний потенціал для розвитку.

У свою чергу, М.АЗАРОВ висловив жаль, що у взаємній торгівлі Україна і Велика Британія не сповна використовують свій потенціал, і є усі підстави для збільшення рівня двосторонніх торговельно-економічних відносин.

Для цього, за його словами, необхідно інтенсифікувати політичні контакти. «Політичні контакти між нашими країнами могли б бути більш інтенсивними, і це б дозволило поглибити наше двостороннє співробітництво», - зазначив М.АЗАРОВ.