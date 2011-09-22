Опозиція вимагає негайної зустрічі з Януковичем: є три питання

Фракції опозиції вимагають негайної зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ для обговорення трьох нагальних питань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив народний депутат від НУ-НС, лідер «Фронту Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК.

«Опозиція вимагає негайної зустрічі з Президентом України з трьох питань внутрішньополітичної кризи в Україні», - сказав він.

Зокрема, за словами А.ЯЦЕНЮКА, опозиція вимагає обговорити питання проведення парламентських виборів у 2012 році. «Ми вимагаємо зупинити спроби фальшування виборчого закону, які планує сьогодні Партія регіонів, і переписування закону під те, щоб Президент отримав більшість у наступній Верховній Раді», - сказав він.

Друге питання, додав А.ЯЦЕНЮК, - це підписання угоди про асоціацію з ЄС. Зокрема, за словами А.ЯЦЕНЮКА, Президент спільно з урядом мають чітко відповісти, в якій формі буде підписана ця угода.

І третє питання, - це політична ситуація в Україні. «Ми вимагаємо чіткої відповіді на запитання, коли і в який спосіб Президент декриміналізує кримінальні статті, за якими переслідуються колишній прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО та колишній міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО», - сказав він.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що опозиція вимагає допуску Ю.ТИМОШЕНКО та Ю.ЛУЦЕНКА до участі у виборах-2012.