Жванія знайшов, що об’єднує українських та європейських політиків

Форум християнських політиків та Молитовний сніданок стануть доброю традицією і відбуватимуться в Україні щороку, заявив секретар партії «Християнсько-Демократичний Союз» Давид ЖВАНІЯ під час форуму, ініційованого ХДС, який відбувся сьогодні в Києві. Як повідомляє прес-служба парламентаря, Д.ЖВАНІЯ відзначив, що «це – абсолютно новий формат дискусії, який створює ідеальний майданчик для обговорення актуальних проблем». «Це дозволяє знайти баланс між суспільством, релігією та політикумом», - сказав він.

У свою чергу, представник молитовної групи в Бундестазі Тіло ШТАЙНБРІНК запросив українських християнських демократів на чергове Європейське берлінське зібрання. Це, за даними прес-служби політика, щорічний Молитовний сніданок, який організує ХДС Німеччини в Бундестазі. Зазвичай цей захід відкриває лідер німецького ХДС канцлер ФРН Ангела Меркель.

Також на цьогорічному форумі, який був присвячений християнським цінностям у глобалізованому світі, ішлося про необхідність розробки спільних всеєвропейських ініціатив та проектів, спрямованих на захист прав дітей, зокрема з особливими потребами.