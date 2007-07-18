Янукович хоче сказати людям правду

Уряд має намір виступити із заявою у зв`язку з рішенням Конституційного Суду України про відновлення пільг і компенсацій окремим категоріям громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні на засіданні уряду.

«Ми підготували заяву уряду і сьогодні її розглянемо. Ми повинні сказати людям правду», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

На його думку, звернення в Конституційний Суд і його рішення є передвиборною технологією опонентів уряду.

«67 млрд. грн.! Нам пропонують, щоб ми знайшли таку суму і виплатили. А за рахунок чого – ніхто не сказав. Використали механізм рішення Конституційного Суду. А що він може вирішити? Безумовно, він може сказати, що закони повинні виконуватися. Це технологія, щоб у випадку, якщо вибори відбудуться 30 вересня, можна буде брати уряд ЯНУКОВИЧА і говорити – «дивіться, що ви не робите», - пояснив він.

Прем`єр-міністр упевнений, що питання соціальної допомоги і соціальних виплат експлуатується політиками-популістами.

«Наш уряд ніколи не займатиметься популізмом. Ми послідовно виконуватимемо свою програму, яка є реальною, і направлена на справедливий розподіл грошей», - підкреслив він.

В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що забезпечення соціальних виплат і пільг здійснюється за допомогою прийняття відповідних рішень згідно з процедурою: законопроекти розглядає і приймає Верховна Рада, а закони підписує Президент.

«Мене зараз підштовхують до того, щоб я обвинуватив попередніх керівників урядів, які скасували ці пільги. Я цього робити не буду. Популісти з політичних міркувань вносили політичні закони, які неможливо було виконати і які не були забезпечені фінансовими ресурсами», - вважає В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він підкреслив, що ініціатори відповідних законопроектів ніколи не вносили пропозицій, «як заробити гроші і тільки потім як їх використати».

«Скільки можна дурити людей? Совість повинні бути, врешті-решт. І обіцяти те, що не можливо виконати, – це не поважати тих людей, кому важко живеться», - вважає В.ЯНУКОВИЧ.

За інформацією глави уряду, в 2002 році було відмінено 11 законів і 29 законодавчих норм, регулюючих надання пільг, в 2001-у – 12 законів і 30 норм, в 2002-у – 8 і 13 (відповідно), в 2003-у – 7 і 11, в 2004-у і 2005-у – по 7 законів і 10 норм.

«Це були позахмарні цифри, які були придумані популістами, щоб показувати, як вони піклуються про український народ», - додав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня КС скасував положення закону про державний бюджет, які торкалися припинення на 2007 рік виплати пільг, компенсацій і гарантій для населення. Це рішення торкається 21 категорії громадян України - від чорнобильців до пенсіонерів.

11 липня перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів Микола АЗАРОВ заявив, що уряд може реалізувати дане рішення Конституційного Суду виключно після внесення змін в закон про держбюджет на поточний рік.

13 червня перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК заявив, що на сьогоднішній день невідомо, у скільки для бюджету обійдеться рішення Конституційного Суду про відновлення соціальних пільг. «Називається цифра 70 - 40 млрд. грн.», - сказав О.ШЛАПАК.

16 липня керівник Служби забезпечення зв`язків з Верховною Радою України і Кабінетом міністрів Секретаріату Президента Ян БЕРНАЗЮК висловив думку, що одним з джерел фінансування відновлених рішенням Конституційного Суду України соціальних пільг для населення може стати скорочення витрат на виплати народним депутатам.