Дружина Луценка спіймала керівника українських тюремників на брехні

Дружина екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА Ірина ЛУЦЕНКО заявляє, що голова Державної пенітенціарної служби Олександр ЛІСІЦКОВ не володіє повною інформацією про стан здоров’я її чоловіка.

Про це йдеться у переданому УНІАН прес-службою партії «Народна Самооборона» коментарі І.ЛУЦЕНКО з приводу інтерв’ю голови Державної пенітенціарної служби О.ЛІСІЦКОВА, в якому він заявив, що «дружина ЛУЦЕНКА за власною ініціативою розповідає, що в нього цироз печінки. До ЛУЦЕНКА приходили лікарі, оглянули, провели пальпацію та здивувались: як можна, не провівши повного обстеження, стверджувати, що в нього такий серйозний діагноз?».

«Якщо пан ЛІСІЦКОВ не володіє повною інформацією про стан здоров’я Ю.ЛУЦЕНКА, проте дозволяє коментувати це у засобах масової інформації, хочу йому нагадати кілька фактів та продемонструвати документи, які свідчать про погіршення стану здоров’я мого чоловіка після перебування у СІЗО протягом дев’яти місяців», - наголосила І.ЛУЦЕНКО.

Вона нагадала, що у зв’язку зі значним погіршенням стану здоров’я 15 та 22 липня саме за ініціативи керівництва СІЗО Ю.ЛУЦЕНКА вивозили до лікарні швидкої медичної допомоги для проведення повного обстеження. За словами І.ЛУЦЕНКО, результати цих обстежень були оформлені у відповідні документи провідними спеціалістами: президентом Асоціації лікарів-ендоскопістів України, д.м.н. Володимиром НІКІШАЄВИМ, спеціалістом з доплерівського обстеження вен та лікарем ультразвукової діагностики, і вже на підставі цих результатів обстежень була сформована комісія Міністерства охорони здоров’я, до складу якої входили також спеціалісти-гастроентерологи.

«На підставі дозволу Печерського суду лікарі МОЗ, серед яких професор кафедри внутрішньої медицини №1 Національного медичного університету ім. О.Богомольця ТКАЧ С.М. та головний дієтолог Міністерства охорони здоров’я України, доцент кафедри внутрішньої медицини №1 цього університету ШВЕЦЬ О.В. поставили моєму чоловікові діагноз - цироз печінки (криптогенний), з явищем портальної гіпертензії і варикозом вен стравоходу», - наголосила І.ЛУЦЕНКО.

«Нагадаю також пану ЛІСІЦКОВУ, що чергова розширена комісія лікарів МОЗ не змогла скасувати попередній діагноз – цироз печінки, підтвердивши наявність ознак цирозу у ЛУЦЕНКА останніми обстеженнями», - додала дружина екс-міністра.

«Я буду говорити про хворобу мого чоловіка, аби не заговорити її, як це сталося із нині покійним Василем Джарти (покійний голова Ради міністрів Криму, який помер нещодавно після тривалої хвороби, – УНІАН)», - заявила І.ЛУЦЕНКО.

Вона також заявила, що готова у прямому ефірі одного із центральних телеканалів «встановити істину у питанні здоров’я Ю.ЛУЦЕНКА». «Державна пенітенціарна система звикла говорити неправду. І я це готова довести», - зазначила І.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКО із грудня минулого року утримується в Лук’янівському СІЗО. За час арешту він переніс тривале голодування, оголошене ним на знак протесту після рішення суду вкотре продовжити термін його ув`язнення. Після голодування стан здоров`я Ю.ЛУЦЕНКА погіршився.

1 вересня дружина Ю.ЛУЦЕНКА Ірина повідомила, що екс-міністр потребує термінового лікування, оскільки у нього виявлено цироз печінки.

Після цього екс-міністра декілька разів обстежували лікарі.

22 вересня, за даними прес-служби Державної пенітенціарної служби України, фахівці Міністерства охорони здоров’я через керівництво Київського СІЗО надали Ю.ЛУЦЕНКО результати обстеження стану його здоров’я. Стан здоров’я ув’язненого членами комісії визнано задовільним, повідомляла прес-служба відомства.