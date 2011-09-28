У ПР знайшли доказ того, що закон - один для усіх

Затримання сина депутата-регіонала - доказ того, що влада керується принципом "Закон - один для усіх", заявляє народний депутат України від Партії регіонів Владислав Забарський.

"Міністр внутрішніх справ повідомив про затримання за підозрою в хуліганських діях сина народного депутата від Партії регіонів. Передусім, дії співробітників МВС можуть служити кращим доказом того, що висловлювання "Закон один для усіх" є не порожнім звуком, а принципом, за яким діє система охорони правопорядку в країні", - цитує політика прес-служба Партії регіонів.

Забарський каже, що міліція довела на ділі, що вона бореться із злочинністю, не зважаючи на партійну приналежність підозрюваних і їх близькість до можновладців.

"Практика кумівства, що існувала упродовж тривалого часу, телефонного права, кругової поруки безповоротно відходить в минуле. Україна повільніше, ніж хотілося б, але невідворотно перетворюється на державу із стабільною демократією.

Безумовно, сам факт затримання ще не є показником того, винен чи ні громадянин, і остаточне рішення прийматиме виключно суд" - заявив Владислав Забарський.

Як повідомляв УНІАН, в одному зі спальних районів міста Калуш на Прикарпатті увечері 18 вересня стався інцидент зі стріляниною, в якій підозрювався син депутата від Партії регіонів Володимира ЛИЧУКА.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлені і затримані особи, причетні до хуліганських дій з застосуванням зброї увечері 18 вересня в місті Калуші. Слідчим управлінням Івано-Франківського обласного управління внутрішніх справ розслідується кримінальна справа, порушена за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.4 статті 296 Кримінального кодексу України. За поданням органу досудового слідства стосовно затриманих осіб, двох жителів міста Калуша віком 26 і 29 років, судом обрано міру запобіжного заходу – взяття під варту.

Водночас правоохоронці не інформували, чи серед затриманих є син народного депутата від Партії регіонів, якого очевидці підозрювали у стрілянині.