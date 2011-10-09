Чорновіл: Янукович чекає, що скоро буде дуже погано

Народний депутат Тарас Чорновіл припускає, що президент Віктор Янукович може втекти з України.

Про це він заявив в інтерв`ю "Газеті по-українськи".

"Може, але він тут укорінився. Вжився у "Межигір`ї", вклав тут мільярди, душу. З таким багажем тяжко драпати. У Януковича мінімум національного і духовного, але в нього є приростання до всього матеріального, що називається "нерухомість". Це слово для нього значиме", - наголосив депутат.

За його словами, чим більше президент напускає на себе впевненості, тим очевидніша його розгубленість.

Чорновіл вважає, що Янукович знаходиться в очікуванні того, що скоро буде дуже погано, і не розуміє, що робити. "Янукович досі переконаний, що концентрація влади — це добре. Він вважає, йому через чиїсь підступні дії просто не дають нею нормально скористатися. Президент не зрозумів, що взяв на себе ту відповідальність, яку нести неможливо. Навіть в успішніших країнах люди не ризикнуть брати на себе стільки", - зазначив політик.

"Янукович вірить, що треба продовжити концентрувати цю владу. Але поки що немає якогось сильного довіреного адміністратора, якому можна було б давати вказівки. Не Льовочкіна, а когось супернадійного. Він починає боятися. В такому стані людина може робити ірраціональні кроки", - додав він.