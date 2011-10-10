Януковича «абсолютно не хвилює» справа Тимошенко

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що його «абсолютно не хвилює» справа екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомляє прес-служба Президента, про це він сказав в інтерв`ю грецькій газеті Ethnos tis Kyriakis.

«Мене це питання абсолютно не хвилює. Мене хвилює перш за все те, що ми повинні налагодити відносини з Росією (газове питання) на рівні угод. А задане Вами питання належить до площини права та законів. Правоохоронні органи отримали доручення за рішенням Ради національної безпеки і оборони у лютому 2009 року, коли я був в опозиції. Я не був тоді президентом. Я висловлював свою точку зору стосовно контракту, який був підписаний ТИМОШЕНКО з російським урядом»,- сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня Печерський районний суд має оголосити рішення у справі Ю.ТИМОШЕНКО щодо перевищення нею повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.