Ющенко не довіряє свої аналізи українським лабораторіям

Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО відмовляється від повторного аналізу крові через імовірність необ’єктивних результатів в українській лабораторії.

Про це він заявив в інтерв’ю Бі-Бі-Сі.

Паралельно з політичними подіями В.ЮЩЕНКО у ті часи, як він заявляє, зробив 26 операцій "по 4-5 годин з глибоким наркозом" у швейцарській клініці, назву якої він не вказав. Він вважає поганий стан свого здоров’я наслідком отруєння діоксином, який було виявлено у його крові у концентраціях 36-45 тисяч одиниць. Такими, за словами В.ЮЩЕНКА, були результати аналізів його крові, зроблених у чотирьох міжнародних лабораторіях сім років тому.

Зараз В.ЮЩЕНКО погодиться повторно здати кров на аналіз до національної лабораторії, тільки якщо Генпрокуратура наведе вагомі причини для цього. "Національна лабораторія може знаходитись під певним впливом, і висновки можуть бути необ’єктивними", – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у Генеральній прокуратурі України не виключають, що кримінальна справа про отруєння В.ЮЩЕНКО може бути закрита.

Генпрокуратура наполягає на нових аналізах крові, однак В.ЮЩЕНКО, як і раніше, ухиляється від цієї процедури. Про це на запит газети «Сегодня» повідомили в ГПУ, відзначивши, що екс-президент не пояснює мотивів відмови, а просто ігнорує запрошення.

Інформоване джерело у прокуратурі висунуло дві версії такої поведінки колишнього Президента, визнаного постраждалим: «Або ЮЩЕНКО не бажає відповідати на питання, які б викрили його в явно неправдивих свідченнях (про те, що отруєння було), або не хоче підставляти людей, які замислювали всю цю діоксинову «спецоперацію» на догоду тодішньому політичному моменту, в результаті якої ЮЩЕНКО і став Президентом».

Як відзначало «Сегодня», в Генпрокуратурі «говорять, що справу взагалі скоро припинять за статтею про відсутність складу або навіть події злочину».

Довідка УНІАН. На початку вересня 2004 року під час президентської кампанії кандидат у Президенти В.ЮЩЕНКО відчув погіршення здоров`я і був доправлений до Австрії, де в одній з приватних клінік заявили, що в його організмі міститься діоксин.

За версією слідства, В.ЮЩЕНКО був отруєний 5 вересня 2004 року на дачі тодішнього першого заступника голови СБУ Володимира САЦЮКА. З червня 2008 року і до зміни влади цього року Генпрокуратура не раз відзначала, що факт навмисного отруєння В.ЮЩЕНКА повністю доведено.

7 листопада 2010 року новий генеральний прокурор Віктор ПШОНКА підтвердив намір провести додатковий аналіз крові В.ЮЩЕНКА в рамках розслідування справи про його отруєння.

У грудні В.ПШОНКА сказав, що в Генеральній прокуратурі України не виключають версії, що отруєння В.ЮЩЕНКА не було.

21 січня цього року В.ЮЩЕНКА викликали в Головне слідче управління Генеральної прокуратури України у справі про його отруєння.