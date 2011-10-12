МЗС Італії: Тепер ми з Україною можемо вирішувати тільки технічні питання

Міністр закордонних справ Італії Франко Фраттіні заявив, що розчарований вироком, винесеним в Україні у справі колишнього прем’єра Юлії Тимошенко.

«Сім років в`язниці — це неприпустимий вирок», — сказав він італійським журналістам, пише "Дзеркало тижня".

Міністр зазначив, що у сформованій ситуації його країні буде непросто розвивати відносини з Україною. «За деякими темами ми можемо проводити перемовини технічного характеру. Однак важко буде працювати над зближенням, над єдністю у політичній сфері Італії з України доти, поки в Києві не буде докорінно переглянуто підхід до даної теми (до ситуації навколо Ю.Тимошенко), яка пов`язана з дотриманням основних прав людини і норм правової держави», — підкреслив він.

У вівторок Ю.Тимошенко була визнана винною в порушеннях при укладенні в 2009 році газових угод з Росією і засуджена до семи років ув`язнення.