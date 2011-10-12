У Верховній Раді сьогодні проведуть «низку слідчих дій»

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України сьогодні розгляне суперечку, що виникла навколо Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів».

Про це в коментарі УНІАН повідомив голова Регламентного комітету Володимир МАКЕЄНКО (фракція Партії регіонів).

Нагадаємо, що Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів» був прийнятий 22 вересня 2011 р., однак він досі не підписаний головою Верховної Ради України і не відправлений до Адміністрації Президента України. Одна з причин – суперечки навколо трактування пункту 2 закону, який давав нові визначення щодо реклами і спонсорства тютюнових виробів, а також заборон, які накладаються в цій сфері.

Як наголошувала народний депутат України Олеся ОРОБЕЦЬ (фракція «Наша Україна»), в другому читанні жоден із запропонованих варіантів редакції цього пункту не набрав більшості голосів. Відповідно, на думку Л.ОРОБЕЦЬ, п. 2 має бути залишений в законі в редакції, запропонованій профільним комітетом до першого читання.

У свою чергу, представники парламентської більшості посилаються на Закон України про Регламент Верховної Ради України і впевнені: п. 2 закону вважається відхиленим.

Як наголосила в коментарі УНІАН перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації Олена БОНДАРЕНКО (фракція Партії регіонів), «якщо керуватися вимогами ч. 4 ст. 121 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України», відповідні законодавчі зміни (п.2 Закону - УНІАН) вважаються відхиленими». Народний депутат повідомила, що направила відповідний лист голові парламенту, і порадила представникам опозиції «уважніше вивчити Регламент Верховної Ради».

Натомість В.МАКЕЄНКО підкреслив, що Регламентний комітет розгляне цей закон сьогодні. «У таких питаннях, як запровадження заборони на тютюнову рекламу, без політики і популізму, на жаль, не обходиться, – зауважив голова Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України. – Ми розберемося, як подавалися і голосувалися поправки, проведемо так би мовити, «низку слідчих дій».

В.МАКЕЄНКО пообіцяв, що «остаточний вигляд прийнятого закону буде чітко узгоджений з Регламентом Верховної Ради України».