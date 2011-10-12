Нардеп натякає, що «виносити сміття з хати» перед візитом МВФ - нелогічно

Лідер фракції «Реформи заради майбутнього» Ігор РИБАКОВ вважає, що розмови про відставку міністра фінансів Федора ЯРОШЕНКА розхитують фінансову систему України.

Про це йдеться у коментарі І.РИБАКОВА, переданому УНІАН його прес-службою.

За його словами, в період, коли триває бюджетний процес, і Верховна Рада збирається приймати держбюджет на 2012 рік, коли уряд готується до візиту в Україну місії Міжнародного валютного фонду, недоцільно починати розмови про зміну керівництва Міністерства фінансів чи необхідність якихось реорганізаційних процесів у цьому відомстві.

«24 жовтня ми чекаємо на приїзд місії МВФ. Нас очікують непрості переговори з валютним фондом з приводу подальшої роботи над програмою співробітництва з Україною. Окрім того, ситуація на фінансових ринках країни доволі нестабільна. І в такий період, переконаний, абсолютно нелогічно починати будь-які розмови про кадрову «зачистку» керівника Міністерства фінансів та влаштовувати масштабні ревізії у цьому відомстві», - заявив І.РИБАКОВ.

«На переконання нашої депутатської фракції, непрості часи, які переживає Мінфін, викликані зацікавленістю певних кіл в появі в майбутньому нового потужного фіскального монстра під егідою Міністерства фінансів. Відомства, яке повинно об’єднати в собі дві структури – податкову та митницю», - зауважив лідер фракції «Реформи заради майбутнього».

І.РИБАКОВ вважає, що сьогодні вся увага урядовців, парламенту і фіскальних органів має бути зосереджена на забезпеченні стабільності економіки країни й фінансової системи. «А для цього потрібна вивірена і чітка фінансова політика. Усіляка ж зміна керівництва Міністерства фінансів та кадрові ротації лише продовжуватимуть нагнітати обстановку, породжувати хаос та загострювати наступаючу економічну кризу», - сказав народний депутат.

«Тому фракція «Реформи заради майбутнього» звертається всіх політиків та урядовців, причетних до творення фінансової політики країни, із закликом зосередитися на конструктивній роботі. Країна має увійти в новий, 2012 рік, зі збалансованим державним бюджетом, уряд повинен достойно провести переговори з МВФ, аби країна отримала вкрай необхідний черговий транш кредиту Міжнародного валютного фонду. Керівництво Міністерства фінансів та інших фіскальних органів повинно спокійно працювати та наповнювати державну казну, а не думати про можливість своєї відставки», - додав І.РИБАКОВ.

«Розхитувати човен, вести подвійну гру чи плести інтриги у такий відповідальний час, переконаний, - антидержавна позиція, яка нічого, окрім шкоди, Україні не принесе, тим більше – напередодні другої хвилі фінансової кризи, яка не обійде нашу країну», - заявив лідер фракції «Реформи заради майбутнього».

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів передав ряд функцій Державної митної служби України Міністерству фінансів (урядова постанова №1016 від 5 жовтня 2011 року).

Нагадаємо, зараз у Міністерстві фінансів проходить комплексна перевірка. Як писала газета «Коммерсант-Украина», оперативна діяльність Мінфіну фактично виявилася заблокованою. Газета стверджує, що таким чином Президент Віктор ЯНУКОВИЧ шукає привід для звільнення міністра фінансів Федора ЯРОШЕНКА.

Разом із тим 11 жовтня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив про недоцільність зміни міністра фінансів України.