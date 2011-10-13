Ештон: в Україні треба змінити Конституцію

Верховний представник ЄС із питань спільної зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін ЕШТОН вважає, що вибіркове правосуддя в Україні не відповідає європейським принципам.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це вона заявила сьогодні під час термінових дебатів у Європарламенті щодо ситуації в Україні.

«Переслідування Юлії ТИМОШЕНКО було політично мотивованим, її засудження і сам процес не відповідали міжнародним стандартам», - сказала вона.

Верховний представник ЄС із жалем відзначила, що випадок Ю.ТИМОШЕНКО - не єдиний, оскільки декілька членів її уряду переслідуються таким же чином, як і колишній прем`єр-міністр України.

К.ЕШТОН підкреслила, що такі переслідування особливо неприйнятні для країни, яка зараз головує у Комітеті Міністрів Ради Європи.

«Вибіркова і політично мотивована судова система не відповідає європейським принципам», - підкреслила Верховний представник ЄС.

Вона також зазначила, що на сьогодні серед країн - членів ЄС панує абсолютна єдність щодо того, що українська влада повинна дозволити провести швидкий і чесний апеляційний процес у справі Ю.ТИМОШЕНКО.

К.ЕШТОН також зазначила, що розуміє необхідність внесення змін до Кримінального кодексу України. «Але цього недостатньо», – підкреслила глава дипломатії ЄС.

За її словами, Україна також має внести зміни до Конституції і прийняти Виборчий кодекс, який би відповідав міжнародним стандартам чесних і відкритих виборів.

«Йдеться про відновлення довіри до України», – підсумувала Верховний представник ЄС.