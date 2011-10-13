Адвокат Тимошенко: до скарги в Європейський суд мине півроку-рік

Адвокат екс-прем’єра Юрій СУХОВ заявляє, що захист на наступному тижні планує звернутися до Апеляційного суду Києва для оскарження вироку, винесеного 11 жовтня Печерським районним судом за результатами розгляду «газової справи» Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.СУХОВ повідомив на прес-конференції в Києві.

«Апеляцію ми подамо наступного тижня», - сказав Ю.СУХОВ.

За його словами, після винесення рішення Апеляційним судом Києва захист планує звернутися за оскарженням вироку Ю.ТИМОШЕНКО у вищу спеціалізовану судову інстанцію – у касаційному порядку. «Для того, щоб потрапити до Європейського суду з прав людини, ми мусимо пройти апеляційну інстанцію, касаційну інстанцію в українських судах. Але, на жаль, ми не бачимо перспектив того, що рішення (Печерського райсуду – УНІАН) буде скасовано», - пояснив він.

Ю.СУХОВ уточнив, що згідно з законодавством, апеляційний розгляд скарги на рішення Печерського райсуду має відбутися не раніше, ніж за півтора місяця, але й не пізніше, ніж за чотири місяці. «Лише потім ми маємо подати касацію до вищого спеціалізованого суду протягом місяця, а скільки він буде розглядати – нам невідомо. Ми передбачаємо, що буде зроблено все для того, щоб максимально затягнути термін розгляду наших скарг на відповідні рішення судів для того, щоб не дати нам можливості звернутися до Європейського суду з прав людини», - припустив адвокат Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.СУХОВ також повідомив, що під час розгляду скарги в Апеляційному суді Києва захист наполягатиме на зміні для Ю.ТИМОШЕНКО міри запобіжного заходу на будь-який інший, не пов’язаний з позбавленням волі.

Крім того, за його словами, захист наполягатиме, аби розгляд скарги в Апеляційному суді Києва відбувався за участю екс-прем’єра.

Як повідомлялося, Печерський районний суд Києва 11 жовтня засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів із РФ у 2009 році. За рішенням суду вона не зможе обіймати державні посади протягом трьох років після відбування покарання.

Захист вважає вирок своїй підзахисній "ганебною сторінкою в історії українського правосуддя".