Перед візитом Януковича зняли біг-борди про УПА та Бандеру

Хмельницька обласна організація ВО “Свобода” заявляє, що у Кам’янці-Подільському перед завтрашнім візитом Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА знято біг-борди з написами, пов’язаними з УПА та провідником ОУН Степаном Бандерою.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова обласної партійної організації Ігор САБІЙ.

“У Кам’янці-Подільському ми розмістили чотири біг-борди із закликом до мешканців приєднатися до Маршу УПА, що має відбутися у Києві 14 жовтня. Напередодні приїзду В.ЯНУКОВИЧА власники біг-бордів одержали вказівку зірвати ці написи”, - сказав він.

«Свободівець» також додав, що з вулиць міста зникли розклеєні листівки з написом “Бандера – наш герой, Покрова – наше свято”.

І.САБІЙ зазначив, що ВО “Свобода” не подавала заявок на проведення акцій протесту, приурочених до візиту Президента.

Як повідомляв УНІАН, Кам’янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області заборонив проведення масових заходів у цьому місті завтра, у день візиту Президента України В.ЯНУКОВИЧА.

Цю інформацію у телефонній розмові кореспонденту УНІАН також підтвердив міський голова Кам’янця-Подільського Михайло СІМАШКЕВИЧ.

Голова Хмельницької обласної організації ВО “Батьківщина”, народний депутат України Василь КРАВЧУК у коментарі УНІАН зазначив, що його партійна організація планувала на 13 жовтня у всіх райцентрах області проведення мітингів на підтримку лідера «Батьківщини», екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО.

Довідка УНІАН. 13 жовтня Хмельниччину з робочою поїздкою відвідає Президент В.ЯНУКОВИЧ. Планується, що глава держави побуває у Кам’янці-Подільському на ВАТ “Подільський цемент”, де відбудеться запуск нової лінії. Також він відвідає Національний історико-архітектурний заповідник у Кам’янці-Подільському.