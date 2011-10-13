Сенатор США: Вирок Тимошенко ще більше віддалить Україну від Європи

Сенатор США, член сенатського Комітету з міжнародних відносин Річард ЛУГАР вважає, що судовий вирок про позбавлення екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО волі, віддалить Україну від європейського шляху розвитку.

Про це йдеться у заяві Р.ЛУГАРА, розміщеній на його офіційній сторінці.

"Скоріш за все, це (обвинувальний вирок) ще більше віддалить Україну від її офіційних амбіцій щодо приєднання до співтовариства європейських демократій. Євроатлантичне співтовариство має заявити разом, що такий вирок є несумісним з нашими цінностями", - наголосив Р.ЛУГАР.

"Вирок колишньому прем‘єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО став найбільшим розчарування для усіх друзів України", - додав сенатор США.