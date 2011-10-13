Мельниченко втік до США, але готовий співпрацювати

Колишній майор державної охорони Микола Мельниченко знаходиться в Сполучених Штатах Америки і запевняє, що не уникає слідства.

Про це він заявив під час телефонної розмови з кореспондентом "Української правди".

"Я знаходжусь в США і збираюсь подати в суд на генпрокурора Віктора Пшонку в суд за розповсюдження недостовірної інформації стосовно мене", - сказав він.

"Я не уникаю слідства і не переховуюсь. Я ніколи не підписував повісток про невиїзд, і не отримував їх від жодного правоохоронця", - додав екс-майор.

"Крім того, я офіційно звернувся до СБУ з повідомленням про те, що готовий до будь-яких слідчих дій в разі необхідності", - заявив Мельниченко.

Номер, з якого дзвонив екс-майор, був від американського оператора.

Крім того, декілька днів тому Мельниченко зв`язувався з "Українською правдою" по скайпу, і під час розмови заявив, що на нього і його адвокатів готувався замах.

Мельниченко також уточнив, що "на слідчу групу ГПУ у справі Георгія Гонгадзе чиниться тиск з боку СБУ та близького оточення Леоніда Кучми".