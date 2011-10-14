Тернопільська "Батьківщина" почне радикальну боротьбу з режимом

Представники ВО «Батьківщина» обіцяють з наступного тижня вдасться на Тернопільщині до радикальних способів боротьби з чинним політичним режимом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив голова обласної організації ВО «Батьківщина», народний депутат Василь ДЕРЕВЛЯНИЙ.

«Наша боротьба набуде кардинально інших оборотів. Будуть і пікети, і перекриття доріг, й інші радикальні акції протесту. Закликаємо до участі у боротьбі з режимом ЯНУКОВИЧА представників інших політичних сил та громадських організацій», – сказав В.ДЕРЕВЛЯНИЙ.

Він нагадав, що був серед тих осіб, які свого часу на знак протесту проти дій влади перекривали рух на залізничній колії у Тернополі, а також ініціатором відправки перших жителів області до Києва на Майдан на початку Помаранчевої революції.

«Із затриманням нашого лідера ми свої зусилля спрямували на акції протесту у Києві, тому в Тернополі не було радикальних дій. Але одній силі важко вести боротьбу на багатьох фронтах. Втім, вдаватися до радикальної боротьби ніколи не буває запізно. Ми готові бути знову першими, якщо інші бояться вести за собою», – сказав В.ДЕРЕВЛЯНИЙ.

Він також зазначив, що членам обласної організації ВО «Батьківщина» стає все важче виїжджати на акції протесту до Києва, оскільки місцевих перевізників залякали, а їхні автобуси представники ДАІ нерідко не випускають під різними причинами за межі області.

«Перевізникам погрожують відібрати ліцензії у разі доставки людей на протестні акції до столиці, і ми вже не хочемо їх підставляти. Доводиться їхати легковиками, щоб довезти людей до Києва, бо квитків на потяг теж не завжди вистачає», – зазначив В.ДЕРЕВЛЯНИЙ.

За його даними, в останніх акціях протесту під Печерським райсудом у Києві брали участь 400 представників обласної організації «Батьківщина».

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва вчора, 11 жовтня, засудив Ю.ТИМОШЕНКО до сімох років ув’язнення. Того ж дня член «Батьківщини», заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО заявив, що партія розпочне акцію спротиву нинішній владі у всіх регіонах України.