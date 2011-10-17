Янукович скасував візит у Брюссель?

Президент Віктор Янукович, скоріше за все, не поїде до Брюсселя.

Про це повідомляють джерела "Української правди" в Партії регіонів.

За їх словами, Янукович схиляється до того, щоб скасувати візит до Брюсселя, запланований на 20 жовтня, усвідомлюючи, що переговори з керівництвом ЄС будуть присвячені звільненню Юлії Тимошенко.

Співрозмовник "Української правди" зазначив, що скасування візиту до Брюсселя означатиме також, що Партія регіонів не голосуватиме за декриміналізацію статті, за якою було засуджено Юлію Тимошенко.

Як відомо, запрошення відвідати Брюссель 20 жовтня було надіслано Януковичу президентом Єврокомісії Жозе Мануелем Баррозо.

Очікується, що найближчими міжнародними візитами Януковича стануть поїздки на Кубу та до Бразилії